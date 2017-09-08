В Туле следователи начали проверку по факту обнаружения скелетированных останков человека

Сейчас эксперты устанавливают личность человека, а также обстоятельства его смерти.

Накануне вечером в лесополосе около реки Упы в Пролетарском округе Тулы были обнаружены фрагменты человеческих костей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области начата доследственная проверка.

В пресс-службе ведомства отметили, что среди обнаруженных фрагментов костей отсутствует череп, а также некоторые кости конечностей. Останки хаотично расположены в квадрате 4 на 4 метра.

Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проведен осмотр места происшествия, обнаруженные фрагменты костей направлены на судебно-медицинское исследование. Сейчас эксперты устанавливают личность человека, а также обстоятельства его смерти.

По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.