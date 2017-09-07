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В Туле рецидивист отобрал у девушки сумку и столкнул её с моста

В Туле рецидивист отобрал у девушки сумку и столкнул её с моста

Потерпевшая получила различные травмы и была доставлена в больницу.

Примерно в 17.30, на Павшинском мосту в Туле 35-летний житель областного центра пытался ограбить прохожую. Он вырвал у девушки из рук сумку, а когда та попыталась сопротивляться, столкнул её с лестничного пролёта моста. Потерпевшая упала и получила телесные повреждения, её доставили в больницу.

Очевидцы происшествия вызвали на место полицию. Правоохранители в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали злоумышленника неподалёку от дома № 8 по улице Мосина.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, задержанный оказался неоднократно судимым за кражи и разбои. Из мест лишения свободы он освободился в июне текущего года. Сейчас полицейские устанавливают все детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:21 +1
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