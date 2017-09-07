Спортивный центр «Алексин-Заполярье» полностью погасил задолженность по зарплате

В областном правительстве прошло заседание комиссии по погашению задолженности по зарплате и контролю за поступлением налоговых платежей.

Члены комиссии обсудили ситуацию, сложившуюся в Центре спортивной подготовки «Алексин-Заполярье» и санатории «Алексинские зори». Больше полугода 14 сотрудников центра не получали заработную плату. Общая сумма задолженности превысила 600 тысяч рублей.

Сейчас все долги погашены. В санатории «Алексинские зори» имеется задолженность, которую планируется погасить в течение месяца. Также были рассмотрены вопросы о выполнении решения комиссии в отношении компаний «Рассвет» и «Кинг Лион Тула».

По решению суда на предприятиях введена процедура конкурсного производства. Обе фирмы имеют большие долги перед сотрудниками и по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Выплаты проводить будут за счет средств, полученных от реализации имущества.