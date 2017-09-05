Жителя Белёвского района осудили за кражу икон

Молодой человек через окно пробрался в дом и вынес оттуда четыре образа и рушник.

Приговором Белевского районного суда 22-летний местный житель признан виновным в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище.

По информации областной прокуратуры, 6 июля, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, а хозяева дома спят, молодой человек с помощью отвертки отжал замок на пластиковой раме одного из оконных проемов жилого дома в районном центре.

Проникнув внутрь, он похитил четыре иконы и рушник. Сума причинённого ущерба составила пять тысяч рублей. В ходе следствия он был возмещён в полном объёме. Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей.