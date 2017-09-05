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Подозреваемый в расправе над женой и падчерицей в Узловой признался в убийстве

Подозреваемый в расправе над женой и падчерицей в Узловой признался в убийстве

Мужчина ранее не был судим. Сейчас следователи выясняют все детали совершенного преступления.

Подозреваемый в совершении двойного убийства в Узловой дал признательные показания. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Ранее стало известно, что мужчина был задержан на территории Узловой. Подозреваемый – муж убитой женщины. 

«Это ранее несудимый мужчина 1973 г.р. Сейчас сотрудники отдела МВД и регионального СУСК проводят с ним мероприятия, направленные на установление всех деталей происшествия», – уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, в одной из квартир в квартале 50 лет Октября в Узловой были обнаружены тела 34-летней женщины с черепно-мозговой травмой и следами удушения и ее 15-летней дочери со следами удушения.

По данному факту СУ СК России по Тульской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». На место выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем ведомства Александром Стариковым. 

Подозрения в зверской расправе пали на главу семейства. После убийства жены и падчерицы он скрылся с места преступления на автомобиле. Полицейские ввели план «Перехват».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:17 0
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