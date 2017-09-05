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7 сентября у здания Тульской областной библиотеки появится «Место встречи»
Фото: tula.ru

7 сентября у здания Тульской областной библиотеки появится «Место встречи»

Автором нового арт-объекта стал Зураб Церетели.

Накануне Дня города, 7 сентября, у здания Тульской областной библиотеки откроют скульптурную композицию «Место встречи».

Скульптурная композиция представляет собой скамейку, на которой сидят мальчик и девочка.  Скульптура размером 1,3 метра в высоту и 2 метра в длину выполнена из бронзы.  Ее установили за счет спонсорских средств городских предприятий и организаций. Автор скульптурной композиции известный российский скульптор, Президент Российской академии художеств, Народный художник СССР Зураб Церетели.

Торжественное открытие скульптуры на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской состоится 7 сентября в 14.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 +1
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