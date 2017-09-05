7 сентября у здания Тульской областной библиотеки появится «Место встречи»

Фото: tula.ru

Накануне Дня города, 7 сентября, у здания Тульской областной библиотеки откроют скульптурную композицию «Место встречи».

Скульптурная композиция представляет собой скамейку, на которой сидят мальчик и девочка. Скульптура размером 1,3 метра в высоту и 2 метра в длину выполнена из бронзы. Ее установили за счет спонсорских средств городских предприятий и организаций. Автор скульптурной композиции известный российский скульптор, Президент Российской академии художеств, Народный художник СССР Зураб Церетели.

Торжественное открытие скульптуры на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской состоится 7 сентября в 14.00.