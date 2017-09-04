Апелляцию тульского полицейского, проходившего по делу об убийстве пяти человек, отклонили

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Сегодня, 4 сентября, вступил в силу приговор в отношении сотрудника полиции Сергея Песенникова, признанного виновным в халатности.

В ночь на 30 мая 2015 года Сергей Песенников находился на суточном дежурстве и исполнял обязанности помощника оперативного дежурного по линии «02». Около трех часов ночи поступил звонок от 11-летней девочки, которая сообщила о совершенном убийстве и о том, что убийца остается в их доме. Сергея Песенникова обвинили в том, что он передал в дежурную часть неполную информацию.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела пяти человек с множественными ножевыми ранениями: женщин 1966 и 1985 годов рождения и троих детей – 2004, 2006 и 2010 годов рождения, среди которых была и звонившая в полицию девочка. Также в доме находились раненые 37-летний мужчина и 7-летний мальчик.

Судебный процесс над Песенниковым начался 22 августа 2016 года. Заседания проходили в открытом режиме. Сам полицейский не признал своей вины. Гособвинение просило для него год исправительных работ.

Суд первой инстанции 30 июня признал полицейского виновным в халатности и приговорил к штрафу в 100 000 рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

При этом осужденный был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщила старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова, определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 4 сентября приговор суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного Песенникова и его адвоката – без удовлетворения.