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Апелляцию тульского полицейского, проходившего по делу об убийстве пяти человек, отклонили
Фото из архива Myslo

Апелляцию тульского полицейского, проходившего по делу об убийстве пяти человек, отклонили

Сотрудник полиции Сергей Песенников осужден за халатность и освобожден от наказания.

Сегодня, 4 сентября, вступил в силу приговор в отношении сотрудника полиции Сергея Песенникова, признанного виновным в халатности.

В ночь на 30 мая 2015 года Сергей Песенников находился на суточном дежурстве и исполнял обязанности помощника оперативного дежурного по линии «02». Около трех часов ночи поступил звонок от 11-летней девочки, которая сообщила о совершенном убийстве и о том, что убийца остается в их доме. Сергея Песенникова обвинили в том, что он передал в дежурную часть неполную информацию.  

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела пяти человек с множественными ножевыми ранениями: женщин 1966 и 1985 годов рождения и троих детей – 2004, 2006 и 2010 годов рождения, среди которых была и звонившая в полицию девочка. Также в доме находились раненые 37-летний мужчина и 7-летний мальчик.

Судебный процесс над Песенниковым начался 22 августа 2016 года. Заседания проходили в открытом режиме. Сам полицейский не признал своей вины. Гособвинение просило для него год исправительных работ.

Суд первой инстанции 30 июня признал полицейского виновным в халатности и приговорил к штрафу в 100 000 рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

При этом осужденный был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщила старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова, определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 4 сентября приговор суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного Песенникова и его адвоката – без удовлетворения. 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:50 +2
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