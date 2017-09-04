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В Узловой полицейские разыскивают убийцу женщины и подростка

В Узловой полицейские разыскивают убийцу женщины и подростка

Мужчина забил до смерти собственную супругу и 15-летнюю падчерицу и скрылся.

Сегодня вечером, в одной из квартир на ул. 50 лет Октября в Узловой обнаружены тела 34-летней женщины с черепно-мозговой травмой и следами удушения и ее 15-летней дочери со следами удушения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». На месте работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного управления Александром Стариковым.

По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, в совершении преступления подозревается супруг убитой женщины. Он убил свою жену и падчерицу и скрылся с места преступления на автомобиле. Полицейские принимают меры к задержанию убийцы, введён план «Перехват».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 +1
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