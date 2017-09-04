Тульские пожарные спасли человека из горящей квартиры на улице Кутузова в Туле

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Как стало известно Myslo, 4 сентября в 8.28 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в комнате на 5-м этаже 5-этажного дома №108-б по ул. Кутузова в Туле.

На месте происшествия работали пять пожарных расчетов и автолестница.

Открытое горение было ликвидировано в 8.45. По счастливой случайности на пожаре никто не пострадал – пожарные вовремя успели вытащить из задымленной комнаты мужчину с помощью автолестницы.

Пожар затронул сразу две квартиры. В одной выгорели внутри две комнаты и коридор. Во второй квартире на входе оплавилась электропроводка, закоптились комнаты по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 19 человек и 7 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.