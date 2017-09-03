Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.
Убийство на ул.Максимовского в Туле: у стрелка была лицензия на ружье
На учете у нарколога или психиатра мужчина не состоял.
Сегодня, 3 сентября, жуткое событие произошло в Туле в доме № 9 по улице Максимовского. Около 15.30 в полицию сообщили о том, что в подъезде были слышны выстрелы.
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на лестничной площадке четвертого этажа труп 58-летней женщины с огнестрельными ранениями. Вооруженный охотничьим ружьем супруг погибшей забаррикадировался в своей квартире. Как стало известно Myslo, от страшной расправы успела спастись дочь. Она выбежала из подъезда и кричала, что ее маму убили.
Полиция при силовой поддержке бойцов отряда СОБР Росгвардии штурмовала квартиру.
При штурме одной из комнат было установлено, что 64-летний мужчина покончил с собой.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области, среди сотрудников правоохранительных органов и жильцов дома пострадавших нет.
Установлено, что стрелок являлся владельцем охотничьего гладкоствольного оружия. В ходе проведенной проверки участковым уполномоченным полиции в июле 2017 года нарушений требований законодательства в области оборота оружия выявлено не было.
Разрешение на право хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия было выдано в соответствии с действующим законодательством. Согласно представленной медицинской справки у врача нарколога и психиатра мужчина не состоял.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».