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Убийство на ул.Максимовского в Туле: у стрелка была лицензия на ружье
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Убийство на ул.Максимовского в Туле: у стрелка была лицензия на ружье

На учете у нарколога или психиатра мужчина не состоял.

Сегодня, 3 сентября, жуткое событие произошло в Туле в доме № 9 по улице Максимовского. Около 15.30 в полицию сообщили о том, что в подъезде были слышны выстрелы.
 
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на лестничной площадке четвертого этажа труп 58-летней женщины с огнестрельными ранениями. Вооруженный охотничьим ружьем супруг погибшей забаррикадировался в своей квартире. Как стало известно Myslo, от страшной расправы успела спастись дочь. Она выбежала из подъезда и кричала, что ее маму убили.
 
Полиция при силовой поддержке бойцов отряда СОБР Росгвардии штурмовала квартиру.
 
При штурме одной из комнат было установлено, что 64-летний мужчина покончил с собой.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области, среди сотрудников правоохранительных органов и жильцов дома пострадавших нет.
 
Установлено, что стрелок являлся владельцем охотничьего гладкоствольного оружия. В ходе проведенной проверки участковым уполномоченным полиции в июле 2017 года нарушений требований законодательства в области оборота оружия выявлено не было.
 
Разрешение на право хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия было выдано в соотв­етствии с действующи­м законодательством. Согласно представ­ленной медицинской справки у врача нарко­лога и психиатра муж­чина не состоял.
 
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
вчера, в 22:08 0
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