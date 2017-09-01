Как отметили День знаний в Тульском суворовском училище

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульских суворовцев поздравили заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко, заместитель Командующего Воздушно-десантными войсками страны генерал-лейтенант Николай Игнатов, первый заместитель Губернатора — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.

Юрий Садовенко зачитал приветствие Министра обороны РФ Сергея Шойгу тульским суворовцам.

Заместитель Министра обороны напомнил, что в марте 2016 года Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принял решение о возрождении Тульского суворовского военного училища. И уже 1 сентября прошлого года 240 воспитанников приступили к учебе.

По его словам, за минувший год тульским суворовцам удалось добиться высоких результатов: завоевать призовые места во всероссийских и международных предметных олимпиадах, на первенствах по хоккею с шайбой, смешанным единоборствам и рукопашному бою.

Конкурс в училище вырос до семи человек на место.

Юрий Садовенко выразил уверенность, что имеющиеся в распоряжении училища новые учебные корпуса, комфортабельные общежития и современная учебно-материальная база будут способствовать эффективному образовательному процессу.

«Впереди у вас учебные сборы, стрельбы и первый прыжок с парашютом. Самое главное — с вами будут работать мастера своего дела, которые помогут вам сформироваться как личность и развить ваш потенциал», — подчеркнул заместитель Министра обороны, обращаясь к суворовцам.

От имени губернатора Алексея Дюмина и правительства области суворовцев с Днем знаний поздравил Юрий Андрианов. Он передал начальнику Тульского суворовского военного училища Дмитрию Саксееву поздравительный адрес главы региона.

Юрий Андрианов передал в библиотеку училища подарок от губернатора передал — двенадцатитомник «Великая Отечественная война 1941−1945 годов».

По завершении торжественной линейки заместитель Министра обороны ознакомился с уникальной учебной базой училища и проверил организацию учебного процесса.

Юрий Садовенко посетил занятие научного класса суворовцев в уникальной лаборатории, кабинеты изобразительного искусства и основ военной подготовки, электронный читальный зал, классы робототехники и автотренажеров, а также оценил возможности современного спортивного комплекса с бассейном и ледового катка.

справка

Тульское СВУ было создано в 1944 г. в ходе Великой Отечественной войны. Среди суворовцев первого набора было 83 мальчика из блокадного Ленинграда, более 30 сынов полка и юных партизан, на груди которых сияли ордена и медали. Среди них был и самый юный сын полка — восьмилетний Сергей Алешков, награжденный медалью «За боевые заслуги» за спасение командира полка во время Сталинградской битвы.

Торжественное открытие Тульского СВУ состоялось 7 ноября 1944 г. 24 июня 1945 г. 210 суворовцев, 16 офицеров и сержантов приняли участие в Параде Победы на Красной площади.

На основании постановления Совета министров и директивы главнокомандующего Сухопутными войсками к 10 сентября 1960 г. Тульское СВУ было расформировано. Более 400 его воспитанников распределили в другие суворовские училища (Воронежское, Московское, Минское, Киевское).

На учебно-материальной базе Тульского СВУ была создана школа-интернат, она просуществовала до августа 2001 г. Выпускники Тульского СВУ с честью выполняли интернациональный долг, принимая участие в боевых действиях в «горячих точках». Они также участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.