В Туле на «зебре» «Фиат» сбил женщину

Фото УГИБДД по Тульской области.

Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

31 августа в 16.05 в Туле на пересечении улиц Братьев Жабровых и Фрунзе 47-летний водитель автомобиля «Фиат Добло» при повороте налево сбил пешехода.

54-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую с различными травмами госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.