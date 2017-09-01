Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на «зебре» «Фиат» сбил женщину
Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
31 августа в 16.05 в Туле на пересечении улиц Братьев Жабровых и Фрунзе 47-летний водитель автомобиля «Фиат Добло» при повороте налево сбил пешехода.
54-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшую с различными травмами госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место
Прочее