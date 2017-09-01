В Тульской области проходит операция «Трактор-2017»

Тульская область – участник пилотного проекта по созданию Федеральной государственной базы учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.

Из более 26 тысяч единиц техники, зарегистрированной в инспекции Тульской области по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, 30% принадлежат сфере АПК, еще столько же - предприятиям промышленности, коммунального хозяйства, транспорта, торговли, строительства, энергетики, науки и образования. Остальная техника принадлежит физическим лицам.

По словам начальника инспекции, надзор за техническим состоянием машин осуществляется раз в год по графику на месте стоянки транспортного средства: проверяются тормозная система, световые приборы, работоспособность топливной системы, а также наличие аптечки, огнетушителя и знаков аварийной остановки. По окончании проверки выдается свидетельство о прохождении технического осмотра.

21 августа в Тульской области стартовала операция «Трактор-2017». Она завершится 15 октября. Ее основная цель – выявить незарегистрированную самоходную технику и прицепы к ней, технику, не прошедшую государственный технический осмотр, а также случаи эксплуатации техники с неисправностями.

Штрафы за нарушения составляют от 100 рублей до лишения прав на срок до 6 месяцев.

«Проверка проводится не с целью наказать тех или иных владельцев техники. Наша задача – разъяснить людям, как правильно эксплуатировать технику, чтобы не допустить всевозможных неблагоприятных ситуаций. Благодаря, в том числе, таким нашим проверкам и разъяснительной работе, случаев человеческих жертв с участием зарегистрированной техники и машин, своевременно проходящих технический осмотр, в Тульской области не происходит», – пояснил начальник инспекции Тульской области по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Андрей Клещев.

Также инспекция участвует в пилотном проекте по созданию Федеральной государственной базы учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним. В настоящее время инспекция Тульской области уже передала всею необходимую информацию в общероссийскую базу данных.