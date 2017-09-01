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Турецкий инвестор хочет разместить производство в ОЭЗ «Узловая»

Турецкий инвестор хочет разместить производство в ОЭЗ «Узловая»

Льготные условия, которыми пользуются резиденты ОЭЗ, заинтересовали одного из лидеров рынка Италии в области выхлопных систем для автотехники.

Представители индустриального парка «Узловая» посетили 21-ю международную выставку запчастей и автокомпонентов, которая прошла в Москве. На мероприятие приехали поставщики и производители оборудования и запчастей для технического обслуживания авто и мото техники из разных стран, а также потенциальные инвесторы. Об этом пишет портал Bigrussia.
 

Перспективы работы в особой зоне «Узловая» заинтересовали голландского производителя генераторов и крупного инвестора из Турции.

Турецкая сторона заинтересована в размещении производства по выпуску автокомпонентов.

Возможность работать в ОЭЗ «Узловая» является для него ключевым вопросом, поскольку продукция на предприятии будет производиться для одного из основных резидентов данного экономического парка — компании «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (строящийся завод, который ежегодно будет выпускать 150 000 автомобилей).

Также льготные условия, которыми пользуются резиденты ОЭЗ, заинтересовали одного из лидеров рынка Италии в области выхлопных систем для автотехники.

Выставка запчастей и автокомпонентов является самым крупным в России отраслевым мероприятием. В этом году в ней приняли участие более 1020 компаний из 40 стран мира, а в качестве посетителей на ее стендах и мероприятиях побывали более 30 тысяч человек из 59 государств.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:33 +2
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