Где в Туле отключат электричество 1 сентября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают об отключениях электроэнергии. Они запланированы с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Октябрьская, 62,

п. Косая Гора: ул. Кирова, 8-29,

п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19-а,

ул. Володарского, 13,

п. Горелки: ул. Заречная, 31-45,

п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 18-28-а, 1,

ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),

ул. Речная, 13-23,

ул. Шевченко, 63, 65, 67,

ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87.