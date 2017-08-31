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Где в Туле отключат электричество 1 сентября

Где в Туле отключат электричество 1 сентября

Плановые работы пройдут на десяти улицах областного центра.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают об отключениях электроэнергии. Они запланированы с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, 62,
  • п. Косая Гора: ул. Кирова, 8-29,
  • п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19-а,
  • ул. Володарского, 13,
  • п. Горелки: ул. Заречная, 31-45,
  • п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 18-28-а, 1,
  • ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),
  • ул. Речная, 13-23,
  • ул. Шевченко, 63, 65, 67,
  • ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:51 +1
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