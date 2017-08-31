Где в Туле отключат электричество 1 сентября
Плановые работы пройдут на десяти улицах областного центра.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают об отключениях электроэнергии. Они запланированы с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, 62,
- п. Косая Гора: ул. Кирова, 8-29,
- п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19-а,
- ул. Володарского, 13,
- п. Горелки: ул. Заречная, 31-45,
- п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 18-28-а, 1,
- ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),
- ул. Речная, 13-23,
- ул. Шевченко, 63, 65, 67,
- ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87.
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