Погода в Туле 1 сентября: тепло и небольшой дождь

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в День знаний в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, местами туман. Днём местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер северо-восточный, умеренный – ночью 2-7 м/с, днём до 11 м/с.

Температура воздуха ночью – от +4 до +9, днём будет теплее, чем накануне, – до +23. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.