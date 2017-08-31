новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 1 сентября: тепло и небольшой дождь

Погода в Туле 1 сентября: тепло и небольшой дождь

Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в День знаний в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, местами туман. Днём местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер северо-восточный, умеренный – ночью 2-7 м/с, днём до 11 м/с.

Температура воздуха ночью – от +4 до +9, днём будет теплее, чем накануне, – до +23. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.  

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сегодня в Туле ограничат движение транспортных средств
Сегодня в Туле ограничат движение транспортных средств
Россияне считают основными проблемами страны бедность и инфляцию
Россияне считают основными проблемами страны бедность и инфляцию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.