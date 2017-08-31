5 сентября в Туле ограничат движение транспорта на улицах Жаворонкова и Агеева
Ограничения связаны с проведением на Центральном стадионе города футбольного матча.
5 сентября, во вторник, в Туле ограничат движение транспорта. Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения во время проведения на Центральном стадионе футбольного матча. На поле встретятся молодежные сборные России и Гибралтара.
Ограничения стоянки и движения транспорта коснутся следующих участков:
- по улице Жаворонкова от улицы М.Тореза до проспекта Ленина,
- по улице Агеева – от улицы Н. Руднева до проспекта Ленина.
На этих участках будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00 до 22.00 и ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 22.00.
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