новости
новости
Регистрация
5 сентября в Туле ограничат движение транспорта на улицах Жаворонкова и Агеева

5 сентября в Туле ограничат движение транспорта на улицах Жаворонкова и Агеева

Ограничения связаны с проведением на Центральном стадионе города футбольного матча.

5 сентября, во вторник, в Туле ограничат движение транспорта. Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения во время проведения на Центральном стадионе футбольного матча. На поле встретятся молодежные сборные России и Гибралтара.  

Ограничения стоянки и движения транспорта коснутся следующих участков:

  • по улице Жаворонкова от улицы М.Тореза до проспекта Ленина,
  • по улице Агеева – от улицы Н. Руднева до проспекта Ленина.

На этих участках будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00 до 22.00 и ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 22.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:35 +4
Другие статьи по темам
Событие
Ограничение движенияматч молодежных сборных России и Гиблартара
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области дотла сгорел дачный дом
В Тульской области дотла сгорел дачный дом
В Туле открыли экотропу «Малиновая засека»
В Туле открыли экотропу «Малиновая засека»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.