5 сентября в Туле ограничат движение транспорта на улицах Жаворонкова и Агеева

5 сентября, во вторник, в Туле ограничат движение транспорта. Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения во время проведения на Центральном стадионе футбольного матча. На поле встретятся молодежные сборные России и Гибралтара.

Ограничения стоянки и движения транспорта коснутся следующих участков:

по улице Жаворонкова от улицы М.Тореза до проспекта Ленина,

по улице Агеева – от улицы Н. Руднева до проспекта Ленина.

На этих участках будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00 до 22.00 и ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 22.00.