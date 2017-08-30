Общественная палата проводит опрос россиян на тему бедности и социального неравенства

Эксперты выясняют, какой уровень доходов позволит гражданам не ощущать себя «бедными» и в чём кроются причины бедности населения.

Комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике в рамках подготовки обсуждения на сессии Восточного экономического форума «Борьба с социальным неравенством и поляризацией общества в странах АТР» проводит мониторинг социально-экономического самочувствия населения.

Интернет-опрос размещён на официальном сайте организации. Респондентам предлагается ответить на 12 вопросов по теме бедности и социального неравенства. Таким образом эксперты хотят выяснить, какой уровень доходов позволит россиянам не ощущать себя «бедными» и в чём причина социального неравенства в нашем обществе.

Редакция MySLO предлагает вам пройти сокращённую версию опроса.

Опрос

Cемьи с каким доходом на одного человека вы бы могли отнести к разряду «бедных»?