Тульские музеи присоединятся ко Дню солидарности борьбы с терроризмом

Памятные мероприятия приурочены к годовщине трагических событий, произошедших в Беслане в сентябре 2004 года.

В воскресенье, 3 сентября, в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане, когда в результате теракта в школе погибли более 330 человек, среди них 186 детей.

В тульских музеях пройдут тематические мероприятия. С 1 по 21 сентября в военно-историческом музее на территории городского кремля пройдут встречи с военнослужащими–участниками антитеррористических операций. Также в программе – флешмоб «Мы голосуем за мир!» и мастер-класс «Журавлик Памяти».

В Выставочном зале 1 сентября туляки сделают большой плакат ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В областных музеях в этот день пройдут тематические лекции.

В субботу, 2 сентября, Тульский краеведческий музей приглашает всех на тематическую мультимедийную лекцию «Тула – наш общий дом». В областном художественном музее в 12.00 начнётся лекция «Утраченные навсегда. Культурные жертвы терроризма», посвящённая культурным и историческим памятникам, пострадавшим или уничтоженным в ходе терактов.

В течение первых двух недель сентября в музеях Тульской области пройдут многочисленные тематические лекции, беседы и встречи. С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.