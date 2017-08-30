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Где в Туле ограничат движение и парковку 1 сентября

Где в Туле ограничат движение и парковку 1 сентября

Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий, приуроченных к Международному Дню знаний.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания туляков во время проведения праздничных мероприятий, 1 сентября на отдельных улицах города будут введены ограничения:

С 0.00 до 13.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на площади Победы (включая прилегающие территории),

С 8.00 до 13.00 там же будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Также 1 сентября для снижения транспортной нагрузки на автобусные маршруты № 1, 11, 36, 36А, 44 и троллейбусные маршруты № 4, 6 выйдут дополнительные единицы техники.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 0
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