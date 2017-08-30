Главный следователь Тульской области Александр Стариков проведёт приём граждан в Суворове

Мероприятие состоится 5 сентября. Задать вопросы начальнику следственного управления смогут также жители Одоевского, Арсеньевского и Белевского районов.

5 сентября, с 10 до 13 часов руководитель следственного управления СК России по Тульской области, генерал-майор юстиции Александр Стариков проведет личный прием граждан в Суворовском межрайонном следственном отделе.

Приём состоится в районном центре по адресу: ул. Суворова, д. 5-а. Прием граждан будет осуществлять по вопросам деятельности Следственного комитета РФ, территориально отнесенным к Суворовскому, Одоевскому, Арсеньевскому и Белевскому районам.

Записаться на приём можно по телефонам в Туле: 55-48-22, 55-63-64 и в Суворове: 8(48763)2-07-83.