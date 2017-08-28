Жительницу Черни осудят за продажу смертельно опасного алкоголя

Плавские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Чернского района. Она обвиняется в хранении и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следствием установлено, что 21 апреля, около дома по улице Я. Кулиева посёлка Чернь, обвиняемая, с целью личного обогащения, продала лицу, участвующему в «проверочной закупке», литр спиртосодержащей жидкости.

В ходе экспертизы выяснилось, что эта «продукция» потенциально опасна для жизни и здоровья потребителей – в её составе обнаружены вещества, не входящие в перечень разрешенных пищевых добавок.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, либо крупный штраф.