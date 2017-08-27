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Алексей Дюмин поздравил жителей области с Днем шахтера

Алексей Дюмин поздравил жителей области с Днем шахтера

В последнее воскресенье августа традиционно отмечается этот профессиональный праздник.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем шахтера.

- Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!Поздравляю вас с профессиональным праздником! Профессия шахтера – одна из самых мужественных. Целые поколения горняков Тульской области участвовали в разработке подмосковного угольного бассейна. Своим упорным трудом на протяжении десятилетий помогали развиваться нашему региону.

Сегодня ваш бесценный опыт служит залогом стабильной работы многих промышленных предприятий области. А глубокие знания, трудолюбие и мастерство – востребованы в строительной отрасли, добыче гипсового камня и других сферах.

Спасибо вам за профессионализм, ответственность и большой вклад в укрепление экономики Тульской области. Желаю вам здоровья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:26 +1
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