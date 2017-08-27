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14-летнюю пропавшую школьницу из Смоленска нашли в Туле

14-летнюю пропавшую школьницу из Смоленска нашли в Туле

В оружейную столицу она приехала вместе с 22-летним знакомым.

14 августа в Смоленской области пропала 14-летняя девочка. Она ушла из дома в деревне Пречистое. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Однако прокурор отменил это постановление.

Несмотря на то, что это не позволило продолжить выполнять комплекс следственных действий, необходимый для розыска несовершеннолетней, следователи совместно с сотрудниками полиции розыск девочки не прекратили.

У следователей была информация, что девочка могла уехать вместе с 22-летним местным жителем. 26 августа их обнаружили в Туле.

Несовершеннолетнюю отправили домой к родителям. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Смоленской области.

По предварительным данным, никаких преступлений в отношении девочки не совершалось, из Смоленской области она уехала самостоятельно по предложению старшего знакомого.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:10 +1
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