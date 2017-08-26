Депутат Госдумы предложил подобно тульской школе, создать в московских оранжереи

По мнению депутата, школьная оранжерея сделает уроки биологии нагляднее и повысит интерес учеников к сельскому хозяйству.

Опыт тульского центра образования № 45 оценили депутаты Государственной думы РФ. Предлагается подобно тульской школе, создать в московских оранжереи.

С таким предложением выступил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов, сообщает "Московский комсомолец".

По мнению депутата, школьная оранжерея сделает уроки биологии нагляднее и повысит интерес учеников к сельскому хозяйству.

В центре образования № 45 Тулы школьники, начиная с 4 класса, занимаются выращиванием растений. Оранжерея в бывшей школе №49 появилась в 1993 году. Декоративные растения из различных уголков земного шара произрастают на площади более 600 квадратных метров. На сегодняшний день в теплице собрана коллекция из 200 видов различных растений.

Педагоги уверены, что занятия, проводимые в оранжерее, повышают уровень эстетического, экологического и трудового воспитания.

В качестве эксперимента депутат предлагает обустроить теплицы в ряде школ Москвы.