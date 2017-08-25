новости
новости
Регистрация
В Туле прошла приемка отремонтированного асфальта на проспекте Ленина
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле прошла приемка отремонтированного асфальта на проспекте Ленина

Всего подрядчики восстановили более двух километров дорожного полотна.

Депутаты Тульской городской Думы, сотрудники администрации города, представители подрядной организации и общественные активисты приняли участие в приёмке отремонтированной дороги на проспекте Ленина.

Работы выполнили специалисты подрядной организации «Региондорстрой». Ремонт дороги на проспекте Ленина осуществлен на участке протяженностью 2130 метров площадью порядка 50 тысяч квадратных метров. Помимо замены дорожного полотна на центральной улице Тулы отремонтировали бордюры, люки смотровых колодцев и ливневую канализацию. Сегодня был подписан акт приемки выполненных работ.

Сейчас в Тульской области ведется ремонт на 107 участках дорог в семи муниципальных образованиях и на 22 объектах региональных дорог общей протяженностью порядка 210 километров. Среди этих объектов пять участков находятся на территории Тулы.

Работы проводятся в рамках проекта по повышению качества дорожной инфраструктуры для населения, который рассчитан до 2025 года.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорогиремонт на проспекте Ленинаприемка работремонт бордюровадминистрация Тулы
Место
Тулапроспект Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле разыскивают пропавшего молодого человека
В Туле разыскивают пропавшего молодого человека
Травма не помешает Михаилу Левашову принять участие в матче с «Амкаром»
Травма не помешает Михаилу Левашову принять участие в матче с «Амкаром»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.