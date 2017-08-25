В Туле прошла приемка отремонтированного асфальта на проспекте Ленина

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Всего подрядчики восстановили более двух километров дорожного полотна.

Депутаты Тульской городской Думы, сотрудники администрации города, представители подрядной организации и общественные активисты приняли участие в приёмке отремонтированной дороги на проспекте Ленина.

Работы выполнили специалисты подрядной организации «Региондорстрой». Ремонт дороги на проспекте Ленина осуществлен на участке протяженностью 2130 метров площадью порядка 50 тысяч квадратных метров. Помимо замены дорожного полотна на центральной улице Тулы отремонтировали бордюры, люки смотровых колодцев и ливневую канализацию. Сегодня был подписан акт приемки выполненных работ.

Сейчас в Тульской области ведется ремонт на 107 участках дорог в семи муниципальных образованиях и на 22 объектах региональных дорог общей протяженностью порядка 210 километров. Среди этих объектов пять участков находятся на территории Тулы.

Работы проводятся в рамках проекта по повышению качества дорожной инфраструктуры для населения, который рассчитан до 2025 года.