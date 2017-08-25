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Травма не помешает Михаилу Левашову принять участие в матче с «Амкаром»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Травма не помешает Михаилу Левашову принять участие в матче с «Амкаром»

Во время встречи молодёжных команд тульский голкипер получил удар по голове. Раны обработали и зашили, здоровью футболиста ничто не угрожает.

Сегодня на косогорском стадионе состоялась встреча молодёжных составов «Арсенала» и пермского «Амкара». За тульскую молодёжку играл вратарь основного состава Михаил Левашов.

На 52-й минуте он столкнулся с форвардом гостей. Левашов вышел далеко из ворот, был первым на мяче, а нападающий «Амкара» не успел убрать ногу и шипами угодил в голову нашему вратарю. Несмотря на сильное кровотечение, Михаил пытался продолжить игру, но на 58-й минуте произошла замена.

Пресс-служба «Арсенала» заверила болельщиков: сильно переживать не стоит. Левашов получил лишь два рассечения. Раны обработаны и зашиты, сразу после оказания помощи Михаил поехал домой. Он чувствует себя удовлетворительно и готов при необходимости завтра помочь основной команде.

Напомним, встреча канониров с пермяками пройдет завтра, на домашнем стадионе «Арсенала». Начало матча – в 15.00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +3
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