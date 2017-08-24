Жители тульского Заречья обвиняют старшую по дому в подделке подписей

Фото Дмитрия Дзюбина

Спокойная жизнь во дворе дома № 9 на ул. Максимовского закончилась 23 декабря 2016 года, когда инициативная группа жителей решила сменить УК. Вместо привычной «Тульской городской управляющей компании» предлагалось выбрать компанию «Орион». Однако не все соседи были в восторге от этой идеи.

Евгений Качулин - Наша компания нам нравилась. Платили мы не так много, а персонал нас обслуживал хороший. Дворник убирал двор до последней бумажки, а зимой всегда вовремя чистил снег. Слесари приезжали на вызовы быстро, так что нас все устраивало, — рассказывает Евгений Качулин. — И как оказалось, в рейтинге управляющих компаний «Орион» был ниже нашей предыдущей УК. Какой здравомыслящий человек будет менять компанию при таких условиях?

Итак, переход в новую управляющую компанию поддержали не все. Пока одни жители собирали подписи, другие активно сопротивлялись и даже вызывали полицию. Однако в июне дом на улице Максимовского все же перешел в ведение УК «Орион». Часть жителей до сих пор в шоке от случившегося.

Ангелина Киреевцева - Как старшей по дому удалось собрать подписи за переход? Например, в нашем подъезде все были против. Думаю, нас обманули, — говорит Ангелина Киреевцева. — Подписи за переход собирали во дворе дома. Там сидели сторонницы нашей старшей по дому Татьяны Земсковой и она сама. Они спрашивали у людей, согласны ли они на ремонт крыши. И те, кто был согласен, подписывали бумаги. А получается, что эти бумаги были за переход в новую управляющую компанию? Хитро!

- Мы считаем, что подписи за переход у нас собрали незаконно. И у жителей даже есть версия, зачем старшая по дому начала заниматься оформлением документов на переход, — говорит Евгений Качулин. — Мы знаем, что она работала в той самой управляющей компании «Орион». И она мне рассказывала об этом лично. Вероятно, у нее и был личный интерес, чтобы «перетащить» наш дом туда. Иначе, зачем человеку просто так заниматься таким сложным сбором подписей? Видимых причин для перехода не было.

Сейчас жителей больше всего беспокоит законность сбора подписей за переход в новую УК. Работу новой компании они оценить в полной мере пока не успели. А старшая по дому сложила свои полномочия.

- Пока всё делают только возле подъезда нашей бывшей старшей по дому: утеплили три этажа ее подъезда, огородили цветник штакетником. До других подъездов цивилизация так и не добралась, — говорит Евгений. — Мы хотим оценить законность голосования, но для этого нужно увидеть протоколы собрания жителей. А в новой УК их показывать не хотят. А куда мы без списков? У нас даже нет возможности пройтись по квартирам и спросить у людей, за что они голосовали.

Чтобы добиться справедливости, жители обратились в прокуратуру. Но прокурорские работники нарушений не нашли.

В протоколе собрания написано, что свои письменные решение по вопросу смены управляющей компании передали 55,3% собственников дома (их количество рассчитывается в зависимости от количества квадратных метров, имеющихся в собственности). А значит, собрание считается законным.

Из всех, кто принимал участие в голосовании, 89,7% выступили за расторжение договора с прежней компанией и передачу управления дома в УК «Орион», 9,5% были против и 0,8% воздержались от решения.

По закону, те, кто не принимал участия в голосовании, обязаны подчиниться мнению большинства.

Такой позиции придерживается и бывшая старшая по дому Татьяна Земскова.

Татьяна Земскова - Путаница вышла из-за того, что мы собирали сразу несколько подписей. Провести очное собрание в таком большом доме невозможно, поэтому подписи собирались заочно. Собирали голоса и за переход в другую УК, и на ремонт крыши. Деньги на капитальный ремонт хранятся на личном счете дома, поэтому, чтобы провести ремонт кровли, нужно решение большинства собственников. Так и получилось, что всем предлагалось подписывать сразу четыре бумаги: одну за участие в собрании по поводу ремонта кровли, вторую с согласием или протестом против этого ремонта, третью за участие в собрание за переход в УК и четвертую с решением по переходу, — объясняет Татьяна. — Свое мнение по переходу нужно было выражать на специальном бланке, в котором нужно было ставить галочки «за» или «против». Перепутать его или подсунуть вместо другого просто невозможно. Кстати, никто из протестующих не участвовал в голосовании, они могли бы выразить свое нежелание сменить УК, но не сделали этого.

Личный интерес в проведении собрания Татьяна тоже полностью отрицает, утверждая, что ни дня не работала в управляющей компании «Орион».

- Я не понимаю недовольства жителей. Мы перешли в компанию, которая сейчас находится в зеленом секторе рейтинга, — поясняет Татьяна. — «Орион» только два месяца обслуживает наш дом, но уже сейчас запланирована установка пластиковых окон в подъездах, с предыдущей компанией такого не было.

Недовольных прошлой компанией в доме тоже нашлось немало. Жители уверяют, вопрос о смене УК назревал уже давно.

Раиса Ножка - Мы хотим быть в «Орионе». Они нам помогли с документами на ремонт крыши, подсказали, куда обратиться. А мы сами никак не могли разобраться. Даже такая помощь ведь имеет значение, просто человеческое общение. Нам уже поставили штакетник возле цветника и будут устанавливать еще, а потом поменяют крышки на мусоропроводах, они совсем сгнили и падают чуть ли не на ноги, — говорит Раиса Ножка. — Скоро обещают еще начать ремонт подъездов. Мы в этой компании всего месяц, а у нас уже большие планы на работу. И мы верим в это, и в то, что когда другие увидят реальные дела и хорошую работу, война закончится.

За комментарием сложившейся ситуации Myslo обратился в управляющую компанию «Орион», из-за которой на ул. Максимовского идут такие жаркие споры.

– Голосование прошло без нарушений. Сбор подписей — обычная процедура при заочном голосовании в многоквартирном доме, потому что собрать всех жителей сразу в одном месте очень сложно. Все необходимые документы есть у нас в компании, мы предоставляем их контролирующим органам при необходимости. А вот показывать протоколы собственникам не можем, так как в них содержаться персональные данные, которые мы не имеем права разглашать, — пояснила юрист ООО УК «Орион» Оксана Позднякова.

Однако несмотря на все это, часть жителей дома на ул. Максимовского, 9 не собирается сдаваться и написала заявление в прокуратуру Тульской области.