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В Туле пара влюбленных закладывала наркотики
Фото: prov-telegraf.ru

В Туле пара влюбленных закладывала наркотики

Молодую пару задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Полицейские задержали в Пролетарском округе Тулы молодую пару, занимавшуюся закладкой наркотиков.

Ими оказались ранее судимый за аналогичное преступление 23-летний молодой человек и его 22-летняя сожительница.

Девушка также ранее обвинялась в приготовлении к сбыту наркотиков. В ходе досмотра стражи порядка изъяли у молодого человека 2,76 г синтетического наркотика – метилэфедрона, у его сожительницы – 0,21 г.  

Задержанный показал полицейским места «закладок». Всего сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли 18 закладок.  

Сейчас обоих злоумышленников заключили под стражу, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:46 0
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Пролетарский округТула

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