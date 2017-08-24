В Туле пара влюбленных закладывала наркотики

Фото: prov-telegraf.ru

Молодую пару задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Полицейские задержали в Пролетарском округе Тулы молодую пару, занимавшуюся закладкой наркотиков.

Ими оказались ранее судимый за аналогичное преступление 23-летний молодой человек и его 22-летняя сожительница.

Девушка также ранее обвинялась в приготовлении к сбыту наркотиков. В ходе досмотра стражи порядка изъяли у молодого человека 2,76 г синтетического наркотика – метилэфедрона, у его сожительницы – 0,21 г.

Задержанный показал полицейским места «закладок». Всего сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли 18 закладок.

Сейчас обоих злоумышленников заключили под стражу, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.