Погода в Туле 25 августа: переменная облачность, небольшой дождь

Синоптики обещают умеренный ветер и до 20 градусов тепла.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается переменная облачность.

Небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм). Ветер юго-западный, южный, умеренный – 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью – от 9 до 14 градусов, днём – до +20. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.