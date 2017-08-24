Погода в Туле 25 августа: переменная облачность, небольшой дождь
Синоптики обещают умеренный ветер и до 20 градусов тепла.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается переменная облачность.
Небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм). Ветер юго-западный, южный, умеренный – 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью – от 9 до 14 градусов, днём – до +20. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.
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