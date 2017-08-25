Тульский волейболист участвует в юношеском чемпионате Европы

С 24 по 27 августа в Казани проходит юношеский чемпионат Европы среди спортсменов до 2000 г. р. Впервые в истории соревнования начинаются с квалификационного раунда.

Представитель Европейской конфедерации волейбола (CEV) Энрике Гомес высоко оценил значимость турнира.

- Это первенство Европы — историческое событие для CEV. Впервые в истории таких чемпионатов проводится квалификационный турнир, поскольку в первенстве участвуют более 30 стран. Это означает, что все больше и больше европейских представителей вовлекается в пляжный волейбол. Мы видим молодое поколение спортсменов. Уверен, что имена участников этого чемпионата мы услышим через несколько лет в качестве звезд мирового пляжного волейбола, — сказал Гомес

Россию представляют по три пары юношей и девушек.

Тульскую область представляет Алексей Гусев, играющий в паре с москвичом Павлом Шустровым.

В первый день состоялись игры в подгруппах. Все россияне сыграли по одной игре и, кроме одной пары девушек, одержали уверенные победы со счетом 2:0.

Алексей Гусев с напарником встречались с французской парой. Счет в партиях — 21:19, 21:10. Впереди у Алексея и Павла игры в подгруппе с соперниками из Швеции и Латвии.