Где в Туле отключат электричество 25 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах на ЛЭП.
С 9 до 17 часов свет будет отключён по следующим адресам:
- ул. Сойфера, 12, 14, 7, 9,
- Красноармейский пр-т, 8,
- ул. Лейтейзена, 1,
- ул. Н. Руднева, 64, 64-а,
- пр-т Ленина, 115-а, 115-б,
- п. Южный: ул. Шахтёрская, 2-8 (чётн.), 1, 1-а, 3, 13, 17, 21-33 (нечётн.),
- ул. Первомайская, 1-10,
- ул. Транспортная, 5-9,
- ул. Станционная, 5-17,
- ул. Автомобилистов, 18, 26-а, 20,
- п. Косая Гора: Орловское ш., 11, 15, 13,
- ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6,
- ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б,
- Демидовская плотина, 1-а, 1-б,
- 1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Фучика, 45, 47.
- ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к,
- ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
- ул. Колетвинова, 8-23,
- ул. Оборонная, 27,
- ул. Пионерская, 54,
- ул. Войкова, 22-а.
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