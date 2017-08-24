новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электричество 25 августа

Где в Туле отключат электричество 25 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах на ЛЭП.

С 9 до 17 часов свет будет отключён по следующим адресам:

  • ул. Сойфера, 12, 14, 7, 9,
  • Красноармейский пр-т, 8,
  • ул. Лейтейзена, 1,
  • ул. Н. Руднева, 64, 64-а,
  • пр-т Ленина, 115-а, 115-б,
  • п. Южный: ул. Шахтёрская, 2-8 (чётн.), 1, 1-а, 3, 13, 17, 21-33 (нечётн.),
  • ул. Первомайская, 1-10,
  • ул. Транспортная, 5-9,
  • ул. Станционная, 5-17,
  • ул. Автомобилистов, 18, 26-а, 20,
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 11, 15, 13,
  • ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6,
  • ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б,
  • Демидовская плотина, 1-а, 1-б,
  • 1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Фучика, 45, 47.
  • ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к,
  • ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
  • ул. Колетвинова, 8-23,
  • ул. Оборонная, 27,
  • ул. Пионерская, 54,
  • ул. Войкова, 22-а.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:41 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение электричестваплановые отключения электричествагде в Туле отключат светотключили свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники ДПС будут работать по новому регламенту
Сотрудники ДПС будут работать по новому регламенту
Житель Тулы сядет на скамью подсудимых из-за поддельного больничного
Житель Тулы сядет на скамью подсудимых из-за поддельного больничного
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.