Житель Тулы сядет на скамью подсудимых из-за поддельного больничного

Прокуратура Пролетарского района провела проверку по обращению «Тульского регионального отделения Фонда социального страхования РФ».

Установлено, что в июне текущего года неустановленное лицо продало жителю Тулы поддельный листок нетрудоспособности, якобы изготовленный в компании «Вита Мед», и освобождающий его от работы на неделю. Эту бумагу «мнимый больной» предъявил по месту работы.

Материалы проверки сотрудники прокуратуры направили в отдел полиции «Криволученский», где в отношении туляка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа») Ход дознания прокуратурой района взят на контроль.