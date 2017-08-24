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Житель Тулы сядет на скамью подсудимых из-за поддельного больничного

Житель Тулы сядет на скамью подсудимых из-за поддельного больничного

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Прокуратура Пролетарского района провела проверку по обращению «Тульского регионального отделения Фонда социального страхования РФ».

Установлено, что в июне текущего года неустановленное лицо продало жителю Тулы  поддельный листок нетрудоспособности, якобы изготовленный в компании «Вита Мед», и освобождающий его от работы на неделю. Эту бумагу «мнимый больной» предъявил по месту работы.

Материалы проверки сотрудники прокуратуры направили в отдел полиции «Криволученский», где в отношении туляка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа») Ход дознания прокуратурой района взят на контроль.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:16 0
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