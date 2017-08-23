Тулячка пожаловалась на автохама на «Шевроле»

Сегодня в редакцию Myslo обратилась тулячка Марина Волкова. Она рассказала о нарушении правил дорожного движения водителем «Шевроле» на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова.

– Я хотела повернуть на свой зеленый с проспекта Ленина в сторону Платоновского парка, было около 13.00, – рассказывает тулячка. – И поняла, что проехать не могу – некуда! С Маргелова мне в лоб по встречной полосе выехала дама на черном «Шевроле». Видимо, она хотела объехать очередь, схитрить, и выехала на встречную полосу движения. Считаю, ГИБДД должно разобраться в этом факте и наказать нарушительницу!

Фото, сделанные нашей читательницей, мы отправим в ГИБДД.

Сообщить о нарушении вы можете круглосуточно, позвонив в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.