С 23 августа трамваи по ул. Епифанской будут ходить до девяти часов вечера

Срок проведения работ по ремонту трамвайных путей по ул. Епифанской продлён до середины сентября. Об этом напоминает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление по транспорту и дорожному хозяйству.

С 23 августа по 17 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонта, движение трамваев по маршрутам № 9, 10, 12, 13, 14 в вечернее время будет производиться до 21.00.