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С 23 августа трамваи по ул. Епифанской будут ходить до девяти часов вечера

С 23 августа трамваи по ул. Епифанской будут ходить до девяти часов вечера

Сокращение расписания связано с проведением ремонтных работ на трамвайных путях.

Срок проведения работ по ремонту трамвайных путей по ул. Епифанской продлён до середины сентября. Об этом напоминает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление по транспорту и дорожному хозяйству.

С 23 августа по 17 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонта, движение трамваев по маршрутам № 9, 10, 12, 13, 14 в вечернее время будет производиться до 21.00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 0
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Место
Тулаулица Епифанская

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