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Туристический проект Тульской области вошел в 10 победителей конкурса Ростуризма
Фото: rutube.ru

Туристический проект Тульской области вошел в 10 победителей конкурса Ростуризма

В министерстве культуры РФ и Ростуризме подвели итоги конкурса на лучшие проекты по развитию внутреннего и въездного туризма в 2017 году.

Минкультуры РФ и Ростуризм в 2017 году учредили конкурс на лучшие региональные проекты по развитию внутреннего и въездного туризма. 75 регионов страны представили на суд комиссии 485 заявок. Тульская область представила на конкурс проект частного музея гармони деда Филимона. По замыслу авторов проекта в музее близ стен Тульского кремля можно будет узнать об истории и изготовителях гармони, а также поучаствовать в мастер-классах и интерактивных занятиях.

Тульский регион вошел в 10 победителей конкурса наряду с Астраханской, Калужской, Московской, Тюменской и Тамбовской областями, Забайкальским и Приморским краем, Республикой Коми и Санкт-Петербургом.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:01 +1
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