Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Туляки нашли в своем огороде артиллерийский снаряд
На место выехали сотрудники МЧС.
Вчера, 21 августа, на 1-м Фестивальном проезде туляки обнаружили в огороде своего дома артиллерийский снаряд калибром 20 мм времен Великой Отечественной войны.
Подразделение поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы» обезвредили боеприпас.
Что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».
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