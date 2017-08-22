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Туляки нашли в своем огороде артиллерийский снаряд
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Туляки нашли в своем огороде артиллерийский снаряд

На место выехали сотрудники МЧС.

Вчера, 21 августа, на 1-м Фестивальном проезде туляки обнаружили в огороде своего дома артиллерийский снаряд калибром 20 мм времен Великой Отечественной войны.

Подразделение поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы» обезвредили боеприпас.

Что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 +2
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