Туляки нашли в своем огороде артиллерийский снаряд

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Вчера, 21 августа, на 1-м Фестивальном проезде туляки обнаружили в огороде своего дома артиллерийский снаряд калибром 20 мм времен Великой Отечественной войны. Подразделение поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы» обезвредили боеприпас.

Что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».