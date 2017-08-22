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Трое ефремовцев приковали мужчину к батарее, чтобы тот отдал им свою квартиру

Трое ефремовцев приковали мужчину к батарее, чтобы тот отдал им свою квартиру

Суд вынес приговор злоумышленникам.

Ефремовский районный суд вынес приговор троим мужчинам, обвиняемым по статьям за похищение человека и вымогательство. Кроме того, двое подсудимых обвинялись в грабеже и незаконном хранении оружия.

Суд установил, что обвиняемые, предварительно разработав преступный план, 17 июня 2016 года похитили мужчину. Свою жертву они спрятали в одной из квартир, избили и пристегнули наручниками к батарее.

Похитители выдвинули требования: мужчина должен отдать им свою двухкомнатную квартиру.

Запуганный «узник» подписал дарственную.

Вечером того же дня один из преступников ограбил прикованного к батарее мужчину: снял с шеи золотую цепочку, забрал деньги, банковскую карту, связку ключей от квартиры и рабочего кабинета. Угрозами злоумышленник выяснил пин-код от карты. Таким образом, он получил 60 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимые не признали вину в полном объеме.

Имущественный ущерб потерпевшему не возмещен, гражданский иск по делу не заявлен. В ходе предварительного следствия на квартиру был наложен арест.

Двое преступников получили наказание в виде лишения свободы на 8 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, третьему суд назначил лишение свободы на 8 лет 4 месяца также в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:16 0
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