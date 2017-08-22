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Тульским аграриям на компенсацию ущерба от ЧС выделят почти 430 млн рублей

Тульским аграриям на компенсацию ущерба от ЧС выделят почти 430 млн рублей

В регионе в прошлом году от плохих погодных условий пострадали 116 хозяйств – свыше 39 тыс. га.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минсельхозу России средств на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году.

Аграрии Тульской области получат почти 430 млн рублей.

Это стало возможным благодаря личному участию губернатора Алексея Дюмина, который выступил с инициативой внесения соответствующих изменений в закон о федеральном бюджете. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, что в регионе в прошлом году от плохих погодных условий пострадали 116 хозяйств, общая площадь гибели урожая — свыше 39 тыс. га.

Сейчас утвержден порядок предоставления субсидий на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 2016 году в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:40 0
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