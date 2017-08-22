Матч «Арсенала» с «Амкаром» рассудит Евгений Турбин
Игра пройдет в Туле 26 августа в 15.00.
На матч «Арсенал» — «Амкар» назначена судейская бригада. Главный арбитр поединка — Евгений Турбин из Дмитрова. Ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный судья — Павел Кукуян из Сочи. Инспектор матча – Александр Гончар (Сочи).
Отметим, что Турбин в этом сезоне уже работал на игре «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» (1:0).
Матч «Арсенал» — «Амкар» состоится на Центральном стадионе 26 августа, в субботу, в 15.00. Билеты уже в продаже.
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