Матч «Арсенала» с «Амкаром» рассудит Евгений Турбин

Игра пройдет в Туле 26 августа в 15.00.

На матч «Арсенал» — «Амкар» назначена судейская бригада. Главный арбитр поединка — Евгений Турбин из Дмитрова. Ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный судья — Павел Кукуян из Сочи. Инспектор матча – Александр Гончар (Сочи).

Отметим, что Турбин в этом сезоне уже работал на игре «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» (1:0).

Матч «Арсенал» — «Амкар» состоится на Центральном стадионе 26 августа, в субботу, в 15.00. Билеты уже в продаже.