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Погода в Туле 22 августа: жарко и душно
Фото: из архива MySLO

Погода в Туле 22 августа: жарко и душно

Синоптики обещают низкое атмосферное давление и лёгкий ветер.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная  облачность.

Осадков не предвидится, ветер юго-восточный, лёгкий – не более десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 15 до 20 градусов, днём снова будет жарко – до +32. Атмосферное давление низкое – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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