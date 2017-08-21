Погода в Туле 22 августа: жарко и душно

Фото: из архива MySLO

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.

Осадков не предвидится, ветер юго-восточный, лёгкий – не более десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 15 до 20 градусов, днём снова будет жарко – до +32. Атмосферное давление низкое – 740-745 мм рт. ст.