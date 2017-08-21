В Туле пройдет автомобильный фестиваль «Пушка»

Фото из группы ВКонтакте "ПУШКА" Stance Custom Festival

26 и 27 августа в Туле на территории «Ликёрки Лофт» пройдет автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культуре. На мероприятие приедут лучшие машины этих направлений из Москвы, Калуги, Рязани, Тулы, Орла и Брянска. Вход для зрителей с 12.00.



Тулякам представят:

уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях stance и custom культур;

10 различных номинаций среди участников;

увлекательную конкурсную программу.

Подробности — в группе ВКонтакте.