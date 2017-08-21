Фото из группы ВКонтакте "ПУШКА" Stance Custom Festival
В Туле пройдет автомобильный фестиваль «Пушка»
Приглашаются все желающие!
26 и 27 августа в Туле на территории «Ликёрки Лофт» пройдет автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культуре. На мероприятие приедут лучшие машины этих направлений из Москвы, Калуги, Рязани, Тулы, Орла и Брянска. Вход для зрителей с 12.00.
Тулякам представят:
- уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях stance и custom культур;
- 10 различных номинаций среди участников;
- увлекательную конкурсную программу.
Подробности — в группе ВКонтакте.
Stance — культура низких машин. К ней относятся VW, ВАЗ, Opel, BMW и все остальные марки и модели автомобилей, выдержанные в общих традициях — правильные диски и посадка, а также наличие изюминки, позволяющей автомобилю отличаться от себе подобных (например, редкие OEM-фары от Golf MK2 Rallye на Jetta MK2
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