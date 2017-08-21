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В Туле сотрудники ГИБДД проверили юных пешеходов
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле сотрудники ГИБДД проверили юных пешеходов

Ребятам напомнили Правила дорожного движения.

В рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Вместе за безопасность детей на дороге» 18 августа в Туле возле Центрального парка прошли рейды «Юный пешеход» и «Ты велосипедист».

В мероприятии приняли участие представители комиссии и инспекторы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также представители общественной организации, которые проводили беседы и раздавали информационные памятки.

В преддверии нового учебного года юным участникам движения напомнили о важности соблюдения ПДД.

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Сотрудники ГИБДД проверили юных пешеходов и велосипедистов, Фото: 1
Сотрудники ГИБДД проверили юных пешеходов и велосипедистов, Фото: 2
Сотрудники ГИБДД проверили юных пешеходов и велосипедистов, Фото: 3
Сотрудники ГИБДД проверили юных пешеходов и велосипедистов, Фото: 4
Сотрудники ГИБДД проверили юных пешеходов и велосипедистов, Фото: 5
Сотрудники ГИБДД проверили юных пешеходов и велосипедистов, Фото: 6
Сотрудники ГИБДД проверили юных пешеходов и велосипедистов, Фото: 7
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:31 +2
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