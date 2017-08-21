В Туле сотрудники ГИБДД проверили юных пешеходов

Фото УГИБДД по Тульской области.

В рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Вместе за безопасность детей на дороге» 18 августа в Туле возле Центрального парка прошли рейды «Юный пешеход» и «Ты велосипедист».

В мероприятии приняли участие представители комиссии и инспекторы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также представители общественной организации, которые проводили беседы и раздавали информационные памятки.

В преддверии нового учебного года юным участникам движения напомнили о важности соблюдения ПДД.