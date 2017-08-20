В Киреевском районе прошел фестиваль народной культуры «Дедославль-2017»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

19 августа в селе Дедилово Киреевского района на Покровской горе прошел Областной исторический фестиваль народной культуры «Дедославль-2017».

К гостям и участникам фестиваля обратился первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. Он зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

- Дедилово – одно из старейших поселений нашего края, ровесник Тулы. Когда-то здесь был древний город вятичей. Это место с богатой многовековой историей.

И сегодня здесь живут талантливые и трудолюбивые люди, которые привыкли отмечать День села ярко и с размахом. Сейчас это уже не просто праздник, а целый фестиваль, куда приезжают люди со всей области, чтобы приобщиться к истории и культуре дедиловской земли. Благодаря вам «Дедославль» стал одной из визитных карточек всей Тульской области.

Желаю вашему селу всего самого доброго, а жителям – крепкого здоровья, счастья и успехов!

Для гостей подготовили насыщенную программу. В течение всего дня работали мастера декоративно-прикладного искусства: гончары, ткачи, живописцы, кукольники, мастера по лозоплетению, бисероплетению, лоскутному шитью, резьбе по дереву.

Валентина Фетисова принесла уникальный народный костюм конца 19 века, который принадлежал её прабабушке. Он полностью выполнен вручную, из домотканых материалов. Остальные мастерицы представили на выставочном стенде свои работы, выполненные в разных техниках.



Виктор Михайлович Нагибнев из Киреевска учил взрослых и ребятишек, как правильно вырезать из дерева ложку. Сам он нигде ремеслу резчика не обучался, но ведь большинство народных мастеров «академиев не кончали». Помимо ложек Виктор делает изящную мебель для кукол, свистульки и уменьшенные копии народных инструментов – балалаек, гитар.

Все желающие могли приобрести продукты агропромышленного комплекса Киреевского и других районов Тульской области, продегустировать мёд от местных пчеловодов, попробовать чай из самовара на дровах с луговыми травами.

На главной сцене фестиваля зрители увидели выступление лучших вокальных и хореографических коллективов района и области.

Завершился фестиваль поздним вечером роскошным фейерверком. До свидания, праздник, до будущего года!

Село Дедилово – одно из древнейших поселений Тульского края, место с богатой многовековой историей: в прошлом — местонахождение древнего города вятичей Дедославля, первое упоминание о котором встречается в Ипатьевской летописи под 1146 г.