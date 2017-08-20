В Тульской области объявлен желтый уровень опасности

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В регионе сегодня днем температура воздуха прогреется до 32 градусов тепла.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 августа в нашем регионе ожидается жара 30-32 градуса.

В области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре.

Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днем их рекомендуется закрывать и занавешивать шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.

Необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара. Это, в первую очередь, такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях возможна потеря сознания.

Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если пострадавший в сознании, дать ему обильное питье, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

Особое внимание в жару необходимо уделять детям! Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый.

Симптомы перегрева ребенка — покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок.