новости
новости
Регистрация
В Тульской области объявлен желтый уровень опасности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности

В регионе сегодня днем температура воздуха прогреется до 32 градусов тепла.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 августа в нашем регионе ожидается жара 30-32 градуса.

В области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре.

Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днем их рекомендуется закрывать и занавешивать шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.

Необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара. Это, в первую очередь, такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях возможна потеря сознания.

Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если пострадавший в сознании, дать ему обильное питье, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

Особое внимание в жару необходимо уделять детям! Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый.

Симптомы перегрева ребенка — покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок.

сегодня, в 11:22 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
жаражелтый уровень опасностимчспогода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фестиваль красок в Туле: фоторепортаж
Фестиваль красок в Туле: фоторепортаж
В Киреевском районе прошел фестиваль народной культуры «Дедославль-2017»
В Киреевском районе прошел фестиваль народной культуры «Дедославль-2017»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.