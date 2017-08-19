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Ночью на стоянке в Новомосковске сгорели три автомобиля
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Ночью на стоянке в Новомосковске сгорели три автомобиля

Возгорание тушили два пожарных расчёта. Им удалось справиться с огнём за три минуты.

В 1.20, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании трех автомобилей на стоянке, расположенной в Новомосковске, на Рязанском шоссе. Там горели «Лада Гранта» Chevrolet Aveo и Renault Fluence.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Для ликвидации возгорания от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Огонь был потушен в 1.26. В ходе пожара никто не пострадал.

У Renault выгорел салон, обгорел задний бампер, и сгорели колеса. На второй иномарке частично сгорела задняя фара, часть заднего бампера и крыло, «Лада» тоже лишилась колёс, задней фары, бампера и крыла. Причина пожара устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:00 0
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