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В Тульском кремле до конца года будут проходить Дни муниципальных образований

В Тульском кремле до конца года будут проходить Дни муниципальных образований

Мероприятие «Кремлевское подворье» будет проводиться каждую субботу еженедельно до 23 декабря.

Каждую субботу, с 12 августа по 23 декабря, в Туле будут проходить дни муниципальных образований «Кремлевское подворье».

Мероприятия будут представлять собой выставку-ярмарку.

Туляков и гостей города ждет развлекательная программа: презентации муниципальных образований, ярмарки-продажи товаров местных производителей с дегустацией, новые экспозиции музея «Тульский кремль» и Тульского военно-исторического музея в музейно-выставочном комплексе, квесты, мастер-классы для детей и взрослых, тематические концерты творческих коллективов.

Расписание:

  • 19 августа с 11.00 до 14.00 — администрация МО город Ефремов
  • 26 августа с 11.00 до 14.00 — администрация МО Ясногорский район
  • 2 сентября с 11.00 до 14.00 — администрация МО Кимовский район
  • 16 сентября с 11.00 до 13.00 — администрация МО Арсеньевский район
  • 16 сентября с 13.30 до 15.30 — администрация МО Белевский район
  • 16 сентября с 16.00 до 18.00 — администрация МО Дубенский район
  • 23 сентября с 11.00 до 13.00 — администрация МО Богородицкий район
  • 23 сентября с 13.30 до 15.30 — администрация МО Веневский район
  • 23 сентября с 16.00 до 18.00 — администрация МО Щекинский район
  • 30 сентября с 11.00 до 14.00 — администрация МО Каменский район
  • 30 сентября с 14.30 до 17.30 — администрация МО Киреевский район
  • 7 октября с 11.00 до 13.00 — администрация МО город Новомосковск
  • 7 октября с 13.30 до 15.30 — администрация МО Плавский район
  • 14 октября с 11.00 до 13.00 — администрация МО город Алексин
  • 14 октября с 13.30 до 15.30 — администрация МО Тепло-Огаревский район
  • 28 октября с 11.00 до 14.00 — администрация МО Чернский район
  • 11 ноября с 11.00 до 14.00 — администрация МО город Донской
  • 18 ноября с 11.00 до 14.00 — администрация МО Узловский район
  • 25 ноября с 11.00 до 14.00 — администрация МО Заокский район
  • 2 декабря с 11.00 до 14.00 — администрация МО Суворовский район
  • 9 декабря с 11.00 до 14.00 — администрация МО Куркинский район
  • 16 декабря с 11.00 до 14.00 — администрация МО Воловский район
  • 23 декабря с 11.00 до 14.00 — администрация МО Одоевский район
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:23 +2
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