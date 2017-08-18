В Тульском кремле до конца года будут проходить Дни муниципальных образований
Мероприятие «Кремлевское подворье» будет проводиться каждую субботу еженедельно до 23 декабря.
Каждую субботу, с 12 августа по 23 декабря, в Туле будут проходить дни муниципальных образований «Кремлевское подворье».
Мероприятия будут представлять собой выставку-ярмарку.
Туляков и гостей города ждет развлекательная программа: презентации муниципальных образований, ярмарки-продажи товаров местных производителей с дегустацией, новые экспозиции музея «Тульский кремль» и Тульского военно-исторического музея в музейно-выставочном комплексе, квесты, мастер-классы для детей и взрослых, тематические концерты творческих коллективов.
Расписание:
- 19 августа с 11.00 до 14.00 — администрация МО город Ефремов
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26 августа с 11.00 до 14.00 —
администрация МО Ясногорскийрайон
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2 сентября с 11.00 до 14.00 —
администрация МО Кимовскийрайон
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16 сентября с 11.00 до 13.00 —
администрация МО Арсеньевскийрайон
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16 сентября с 13.30 до 15.30 —
администрация МО Белевскийрайон
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16 сентября с 16.00 до 18.00 —
администрация МО Дубенскийрайон
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23 сентября с 11.00 до 13.00 —
администрация МО Богородицкийрайон
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23 сентября с 13.30 до 15.30 —
администрация МО Веневскийрайон
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23 сентября с 16.00 до 18.00 —
администрация МО Щекинскийрайон
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30 сентября с 11.00 до 14.00 —
администрация МО Каменскийрайон
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30 сентября с 14.30 до 17.30 —
администрация МО Киреевскийрайон
- 7 октября с 11.00 до 13.00 — администрация МО город Новомосковск
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7 октября с 13.30 до 15.30 —
администрация МО Плавскийрайон
- 14 октября с 11.00 до 13.00 — администрация МО город Алексин
- 14 октября с 13.30 до 15.30 — администрация МО Тепло-Огаревский район
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28 октября с 11.00 до 14.00 —
администрация МО Чернскийрайон
- 11 ноября с 11.00 до 14.00 — администрация МО город Донской
-
18 ноября с 11.00 до 14.00 —
администрация МО Узловскийрайон
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25 ноября с 11.00 до 14.00 —
администрация МО Заокскийрайон
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2 декабря с 11.00 до 14.00 —
администрация МО Суворовскийрайон
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9 декабря с 11.00 до 14.00 —
администрация МО Куркинскийрайон
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16 декабря с 11.00 до 14.00 —
администрация МО Воловскийрайон
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23 декабря с 11.00 до 14.00 —
администрация МО Одоевскийрайон
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