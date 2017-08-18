В Тульском кремле до конца года будут проходить Дни муниципальных образований

Каждую субботу, с 12 августа по 23 декабря, в Туле будут проходить дни муниципальных образований «Кремлевское подворье».



Мероприятия будут представлять собой выставку-ярмарку.



Туляков и гостей города ждет развлекательная программа: презентации муниципальных образований, ярмарки-продажи товаров местных производителей с дегустацией, новые экспозиции музея «Тульский кремль» и Тульского военно-исторического музея в музейно-выставочном комплексе, квесты, мастер-классы для детей и взрослых, тематические концерты творческих коллективов.

Расписание: