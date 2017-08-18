Тульскому мемориалу летчикам, погибшим в 1972 году, присвоено звание «воинское» захоронение
Митинг с участием власти, военных и родственников погибших летчиков прошел сегодня, 18 августа, на Спасском кладбище Тулы.
18 августа в преддверии Дня Воздушного Флота России на Спасском кладбище Тулы мемориалу военным летчикам, погибшим в авиакатастрофе 1972 года, присвоен статус «воинского».
В 2017 году исполняется 45 лет со дня гибели военных летчиков, погибших в авиакатастрофе 23 октября 1972 года. В тот день над Ленинским районом Тулы учебные полеты совершал самолет Ан-12 тульского полка.
На высоте 3600 м к нему приблизился другой Ан-12 из Брянской области. На нем в Тулу для сдачи зачета летели 20 военных. Когда первый Ан-12 начал снижаться, он столкнулся со вторым самолетом в небе над деревней Берники. В результате столкновения все, кто был на борту обоих самолетов – 27 человек – погибли. На Спасском кладбище захоронены семеро летчиков тульского экипажа:
- капитан Бузук Сергей Васильевич
- капитан Егоров Владимир Борисович
- прапорщик Костюк Юрий Михайлович
- майор Семенов Валентин Иванович
- старший лейтенант технической службы Фомин Иван Петрович
- капитан Шепелев Леонид Матвеевич
- прапорщик Шмагуренко Юрий Петрович
В результате совместной работы администрации города Тулы и Военного комиссариата городского округа Тулы по Тульской области в этом году захоронение приобрело статус «воинского».
На открытии монумента присутствовали родные и близкие погибших летчиков. В церемонии также принимали участие председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами Игорь Бедринец, начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков, начальник управления по спорту, культуре и молодежной политике Ольга Масальская, представители Военного комиссариата Тульской области, а также военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии.
От имени родственников летчиков за увековечивание памяти о погибших собравшихся поблагодарили Наталья Егорова и Марк Бузук.
Участники митинга почтили память погибших летчиков минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.
Отдавая воинские почести погибшим, торжественным маршем прошел парадный взвод 106-ой воздушно-десантной дивизии.