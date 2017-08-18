Тульскому мемориалу летчикам, погибшим в 1972 году, присвоено звание «воинское» захоронение

Фото: tula.ru

Митинг с участием власти, военных и родственников погибших летчиков прошел сегодня, 18 августа, на Спасском кладбище Тулы.

18 августа в преддверии Дня Воздушного Флота России на Спасском кладбище Тулы мемориалу военным летчикам, погибшим в авиакатастрофе 1972 года, присвоен статус «воинского».

В 2017 году исполняется 45 лет со дня гибели военных летчиков, погибших в авиакатастрофе 23 октября 1972 года. В тот день над Ленинским районом Тулы учебные полеты совершал самолет Ан-12 тульского полка.

На высоте 3600 м к нему приблизился другой Ан-12 из Брянской области. На нем в Тулу для сдачи зачета летели 20 военных. Когда первый Ан-12 начал снижаться, он столкнулся со вторым самолетом в небе над деревней Берники. В результате столкновения все, кто был на борту обоих самолетов – 27 человек – погибли. На Спасском кладбище захоронены семеро летчиков тульского экипажа:

капитан Бузук Сергей Васильевич

капитан Егоров Владимир Борисович

прапорщик Костюк Юрий Михайлович

майор Семенов Валентин Иванович

старший лейтенант технической службы Фомин Иван Петрович

капитан Шепелев Леонид Матвеевич

прапорщик Шмагуренко Юрий Петрович

В результате совместной работы администрации города Тулы и Военного комиссариата городского округа Тулы по Тульской области в этом году захоронение приобрело статус «воинского».

На открытии монумента присутствовали родные и близкие погибших летчиков. В церемонии также принимали участие председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами Игорь Бедринец, начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков, начальник управления по спорту, культуре и молодежной политике Ольга Масальская, представители Военного комиссариата Тульской области, а также военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии.

От имени родственников летчиков за увековечивание памяти о погибших собравшихся поблагодарили Наталья Егорова и Марк Бузук.

Участники митинга почтили память погибших летчиков минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.

Отдавая воинские почести погибшим, торжественным маршем прошел парадный взвод 106-ой воздушно-десантной дивизии.