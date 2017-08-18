Фото: vp43.ru
На выходных 19-20 августа в Туле ограничат продажу алкоголя
Это связано с проведением фестиваля «Колорфест».
На выходных в Туле на площадке, прилегающей к ТЦ «Сарафан» состоится фестиваль «Колорфест». В связи с этим городские власти ограничат продажу алкоголя.
Согласно закону Тульской области, в магазинах, расположенных на расстоянии менее 1000 метров места проведения массового мероприятия, ограничат продажу алкогольной продукции 19 и 20 августа 2017 года с 12.00 до 20.00. Под запретом окажутся пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.
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