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В Тульской области полицейские изъяли крупную партию наркотиков
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области полицейские изъяли крупную партию наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в поселке Новогуровский (Алексинский район) заметили 33-летнего мужчину. У оперативников была информация о его причастности к незаконному обороту наркотиков.

Мужчина со своим 39-летним братом шел по дороге.

Заметив приближение полицейских, братья попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками отряда специального назначения УКОН УМВД «Гром».

В ходе личного досмотра у одного из задержанных в руках находился полимерный пакет с упакованной растительной массой, а также две полимерные капсулы с веществом зелёно-коричневого цвета внутри.

Экспертиза установила, что растительные массы являются наркотическими средствами каннабис (марихуана) общим весом 1 кг 125 г и гашиш, массой 11,4 г.

В ходе проведения обыска в квартире по месту проживания подозреваемого дополнительно было изъято более 1 кг марихуаны и более 1,2 кг гашиша, а также упаковочные материалы.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере».

33-летнего подозреваемого заключили под стражу.

Галерея
В Алексинском районе изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения, Фото: 1
В Алексинском районе изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения, Фото: 2
В Алексинском районе изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения, Фото: 3
В Алексинском районе изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения, Фото: 4
В Алексинском районе изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения, Фото: 5
В Алексинском районе изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения, Фото: 6
В Алексинском районе изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения, Фото: 7
В Алексинском районе изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения, Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:40 0
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